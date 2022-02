SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Napoli

Dopo aver salutato definitivamente l’Europa League, Lazio e Napoli si ritroveranno l’una di fronte l’altra domani sera alle ore 20:50 sotto i riflettori dello Stadio Olimpico. Le due squadre, che lottano per obiettivi di classifica diversi, vorranno dimenticare l’eliminazione europea avvenuta in settimana. Anche se non sarà semplice, gli uomini di Sarri cercheranno di lottare per aggiudicarsi i tre punti, fondamentali per poter scalare nella classifica attuale.

Intanto ecco le ultime sulla squadra azzurra.

NAPOLI– Il team di Luciano Spalletti è 3^ in classifica e, finora, ha collezionato ben 16 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Sono 47 i gol fatti e 18 quelli concessi. Nelle ultime cinque partite di campionato, i campani non hanno perso contro nessuna squadra. Domani incontrerà la Lazio di Maurizio Sarri e, visti i precedenti, si prospetta una sfida molto interessante e accesa.

LA FORMAZIONE (4-2-3) Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Ruiz, Zielinski, Insigne, Osimhen, Elmas

LA STELLA– Con 7 gol all’attivo, in Serie A, il 23enne nigeriano attaccante Osimhen Victor è il miglior marcatore del Napoli.

IL PRECEDENTE– Molto amaro l’ultimo precedente per la squadra biancoceleste, sconfitta al Diego Armando Maradona il 28 novembre 2021 per 4-0. In quell’occasione segnarono Zielinski, doppietta di Mertens e Ruiz. Allo Stadio Olimpico, l’ultima vittoria in casa della Lazio risale al 2020, quando trionfo per 2-0 sul Napoli, con le reti di Immobile e Luis Alberto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: