Serie A, Vlahovic trascina la Juventus ai tre punti, pareggio tra Salernitana e Bologna

Nel secondo anticipo del Sabato la Juventus espugna il Castellani di Empoli. Il risultato finale è 3-2 per gli uomini di Allegri, che con questa vittoria consolida il quarto posto e si porta a meno 7 dal Milan capolista. I gol sono di Kean e del solito Vlahovic che con una doppietta si porta a 20 gol in campionato. Per l’Empoli i gol di Zurkowski e La Mantia non sono serviti ad evitare la sconfitta. Toscani che ora si trovano al tredicesimo posto con 31 punti.

________________________________________________________________________

Nell’anticipo del sabato pomeriggio, quello tra Salernitana e Bologna le due squadre non si fanno male. Il match termina infatti 1-1 grazie alle reti di Arnautovic nel primo tempo e di Zortea nel secondo. Un pareggio che serve a poco ai padroni di casa. Con 15 punti restano il fanalino di cosa ma con due partite in meno potrebbero, in caso di vittoria portarsi a meno 1 dal Cagliari terzultimo. Dodicesimo posto per il Bologna che si porta a un solo punto dal Sassuolo.

