CdS | Ballottaggio Felipe – Pedro

A distanza di qualche giorno dall’uscita dall’Europa League e in vita della sfida con il Napoli, Maurizio Sarri conta i danni che i sedicesimi hanno procurato alla sua squadra. In particolare, l’allenatore della Lazio, riflette sulla formazione. Immobile si è riposato, saltando la seduta di allenamento di ieri, quindi sarà disponibile. Danilo Cataldi è fermo a causa di uno stiramento che, nella migliore delle ipotesi, lo terrà fermo per 15 giorni. Questo costringerà Lucas Leiva a stringere i denti per un’altro match importante, dopo che era già partito titolare con il Porto.

In dubbio è la partecipazione di Acerbi, che era tornato disponibile per il Porto. Sarri è ancora incerto sulle sue prestazioni e sembra non voler rischiare una ricaduta. In difesa è confermata la presenza di Luiz Felipe e Patric. Si pensa ad una possibile rotazione per i terzini: a disposizione Radu e Marusic, con un Hysaj che convince sempre meno. Sarri deciderà oggi, durante la rifinitura, chi schierare.

A centrocampo saranno presenti Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Davanti, oltre ad Immobile, Sarri dovrà scegliere uno tra Pedro e Felipe Anderson.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: