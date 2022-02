CdS | Immobile, la rincorsa verso la gloria

Archiviata l’assenza di ieri per la seduta di allenamento a Formello, Immobile oggi sarà in campo per trascinare la sua Lazio verso una tanto desiderata vittoria contro un avversario importante quanto è il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo il recupero in tempi record per il Porto, l’attaccante biancoceleste sembra pronto a riprendersi il suo posto da protagonista in campo.

La delusione della mancata vittoria in Europa League servirà da spinta – ad Immobile e ai suoi compagni – per fare una grande partita contro il club partenopeo. Chissà che il numero 17 biancoceleste non abbia voglia di segnare il suo 20esimo gol stagionale in Serie A. Sarebbe un impresa che gli è già riuscita cinque volte e lo porterebbe tra i grandi del calcio italiano. I pochi che sono riusciti nell’impresa sono Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl. Inoltre, Immobile raggiungerebbe Silvio Piola, arrivando decimo nella classifica dei calciatori più prolifici in Serie A, indossando la stessa maglia.

Niente di ciò sembra impossibile per un marcatore che, specialmente con la maglia biancoceleste, ha registrato già molti record.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: