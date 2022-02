Conferenza Spalletti: “La Lazio è cresciuta molto rispetto all’andata. Noi reazione importante all’eurogol di Pedro”

Sul finale il Napoli ha avuto la meglio sulla Lazio: finisce 1-2 il match dell’Olimpico con il gol dei partenopei arrivato a pochi secondi dal termine della sfida. In conferenza stampa il tecnico Luciano Spalletti ha commentato la vittoria: “Eravamo entrati anche il primo tempo con le intenzioni giuste, ma abbiamo perso molte palle facili all’inizio e una squadra come la Lazio le sa gestire. Loro sono cresciuti molto rispetto all’andata; hanno approfittato di alcuni palloni e verticalizzato, così noi abbiamo avuto situazioni complicate da gestire. Con il passare del tempo la sfida è stata in equilibrio e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ed abbiamo cercato la vittoria. La reazione all’eurogol di Pedro è stata importante, la squadra si è subito concentrata sulla gara. Noi abbiamo fatto una prova superiore rispetto a quella di Cagliari, nonostante qualche parla persa di troppo: i valori e la forza della squadra sono questi e danno la forza di andare a vincere“.

