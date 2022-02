CorSera | Sarri e Immobile, la sfida tra crucci e vecchi amori

Seppure nati a molti anni di distanza, Napoli ha dato i natali a Maurizio Sarri e Ciro Immobile. Per entrambi Napoli rappresenta un grande amore e un altrettanto grande cruccio. Il tecnico biancoceleste la ricorda bene quella stagione in cui, proprio con il club partenopeo, ha sfiorato lo scudetto. Per il centravanti, invece, si tratta di un rapporto conflittuale: è molto legato alla sua città, ma il presidente De Laurentiis non gli ha mai dato la possibilità di indossare la maglia azzurra.

Lo scontro, comunque, c’è già stato, ma la tensione e l’attenzione che vi gravita attorno è sempre la stessa. E il match di questa sera alle 20:50 ne sarà l’ennesima prova. Sarri sta cercando di costruire una Lazio forte e decisa, che rispecchi il suo modo di concepire il calcio. Immobile lo vuole seguire e, soprattutto, ha fame di record. Questo scontro, insomma, ha un peso importante per tutti.

