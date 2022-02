GdS| I talenti andalusi leader in mezzo: chi comanda?

Quella di stasera tra Lazio e Napoli sarà una sfida interessante anche in termini di centrocampo. Due sono i talenti andalusi che dipingeranno la partita: Luis Alberto per i biancoceleste e Fabian Ruiz per i partenopei. I due – nati rispettivamente a San José del Valle e a Los Palacios y Villafranca – hanno esordito in Italia a due anni di distanza, con le attuali maglie. Il primo ha la testa lontano da Roma e verso Barcellona, il secondo invece appare molto convinto del suo ruolo all’interno della squadra.

Entrambi, però, saranno fondamentali questa sera in una sfida che non ammette errori. Le loro caratteristiche possono – e dovranno – fare la differenza, soprattutto in termini di assist, in un match così accesso. Sicuramente, entrambe le squadre, dipenderanno molto dalle loro idee di gioco.

