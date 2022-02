Lazio-Napoli, la società ricorda l’ultima vittoria all’Olimpico – VIDEO

Quando si sfidano Lazio e Napoli c’è sempre da divertirsi. Le ultime due sfide sono state giocate in Campania e per la Lazio non c’è stata partita, ma il loro ultimo match a Roma, il 20 dicembre 2020, è andato a favore dei biancocelesti: le reti del solito Ciro Immobile e di Luis Alberto regalarono i tre punti alla squadra di Inzaghi. La Lazio ha ricordato quella sfida tramite un video sui social.

👑🎩 Ciro Immobile e Luis Alberto decidono l’ultima sfida con il Napoli all’Olimpico!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/l8MTgdmkl4 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 27, 2022

