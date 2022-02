Lazio-Napoli, Mário Rui nel pre partita: “Oggi abbiamo una grande occasione, daremo il massimo”

Nel pre partita di Lazio-Napoli, il terzino partenopeo Mario Rui ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la sfida che andrà in scena tra poco allo Stadio Olimpico.

Queste le sue parole:

“Sarà una grandissima occasione quella di oggi. Cercheremo di dare il massimo, anche perché nelle ultime gare non siamo andati benissimo. Oggi dobbiamo dare qualcosa in più. Io mi sento bene, quelle di Champions sono partite che ogni calciatore vorrebbe giocare. Insigne? è il nostro capitano ed è sereno. Ci darà il massimo come ha sempre fatto.”

