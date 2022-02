Lazio-Napoli, Spalletti nel pre partita: “Vogliamo vincere questa gara, la Lazio è migliorata dal girone d’andata”

Nel pre partita di Lazio-Napoli, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti si è espresso ai microfoni di DAZN per commentare l’incontro.

Queste le sue parole:

“Abbiamo la sensazione tutti che questa sarà una gara determinante per il campionato. Questa sera sicuramente i miei giocatori daranno il massimo. Negli ultimi giorni non siamo stati brillanti, ma da quando ho iniziato questo percorso con il Napoli i ragazzi hanno sempre mantenuto serietà e impegno. Politano? Ci può dare molto nelle azioni offensive, e questa sera ci può aiutare a vincere questa partita. Mi aspetto una Lazio che fa un buon calcio come tutte le squadre che ha allenato Sarri. Sicuramente hanno fatto dei miglioramenti dalla partita d’andata ad oggi. Entrambe le squadre vogliono i 3 punt, e questo testimoni il peso di questo incontro.”

