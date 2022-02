Lazio-Napoli, Zaccagni nel post partita: “Dovevamo essere più cattivi e segnare nel primo tempo. Ora testa al Cagliari”

Al termine della gara dell’Olimpico terminata 1-2 per il Napoli contro la Lazio Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “Potevamo essere più cattivi e segnare nel primo tempo; abbiamo dominato e loro non hanno creato nulla. C’è rammarico per il gol subito dopo quello che avevamo fatto. Quando incontro sfortuna il rammarico c’è sempre. Stiamo giocando il nostro calcio e arriverà il momento in cui segneremo.

L’unico obiettivo deve essere la prossima partita, i 3 punti. Nazionale? Il sogno di tutti. Io penso a far bene con la Lazio, questo è l’obiettivo. Quando fai gol e riprendi una partita in casa secondo me devi tentare di vincere. Il gol lo abbiamo però perso ed è arrivata la sconfitta. Ma pensiamo già alla prossima gara. Abbiamo fatto un primo tempo di alta intensità. Nel secondo tempo si paga l’incontro in settimana. Cagliari? Affronteremo una squadra che sta bene ma dobbiamo andare lì per vincere”.

