PAGELLE – Felipe Anderson e Milinkovic ci provano, Immobile e Luis Alberto non concretizzano

Strakosha 6,5 – Attento a distendersi su Zielinski nel primo tempo e bravo ad allungare il piede su Politano, non può nulla sui colpi perfetti all’angolino di Insigne e Fabian Ruiz.

Marusic 6,5 – Buona gara del montenegrino che non si lascia intimorire da Insigne, lo affronta a viso aperto e trova anche il coraggio di spingere in avanti con intraprendenza.



Luiz Felipe 6 – L’avversario è di quelli tosti, non lascia mai ad Osimhen la possibilità di partire a campo aperto trovando buoni anticipi. Prova a tuffarsi sulla conclusione di Fabian Ruiz ma non riesce a deviare il pallone.

Patric 5 – Sulla sua prova pesa l’errore in fase di uscita palla al piede dalla difesa da cui nasce il vantaggio napoletano di Insigne. Era già la seconda volta che sbagliava un rinvio macchiando una prova non negativa ma troppo pesante

Dall’84’ Acerbi SV

Radu 6,5 – Politano è un cliente scomodo e si aggrappa al mestiere per evitare che possa creare pericoli. Decisivo il suo intervento a pulire l’area di porta quando alle spalle ha Mario Rui tutto solo pronto a battere a rete.

Dal 71′ Hysaj 5,5 – Venti minuti di solite incertezze e fragilità. La rete decisiva nel finale nasce da una palla persa dal suo lato.

Milinkovic 6,5 – Fa pesare tutti suoi chili e la sua classe in mezzo al campo per regalarsi una vittoria per il compleanno. La sua voglia non basta, finisce la partita imbestialito con i compagni per i troppi palloni gestiti male.



Lucas Leiva 6,5 – Alza la diga e cancella dal campo Zielinski, si alterna fra distruzione e costruzione scendendo fino fra i difensori centrali. Il tiro di Insigne gli passa purtroppo in mezzo alle gambe.

Dall’84’ Basic SV

Luis Alberto 5,5 – Quanto pesa nell’economia della partita l’errore da pochi passi a inizio gara, era un tiro troppo semplice per un giocatore della sua classe. Cerca di farsi trovare fra le linee napoletane ma non riesce mai ad innescare Immobile in profondità.

Felipe Anderson 6,5 – Conferma il suo buon periodo di forma, alterna le proprie fortune puntando Mario Rui o entrando dentro il campo dove però non trova mai l’inserimento di un compagno da servire. Sfiora il vantaggio con una rasoiata dal limite.

Dal 65′ Pedro 7 – Il coniglio dal cilindro che illude tutti con una meravigliosa girata al volo col mancino dai venti metri.

Immobile 5,5 – Si divora una occasione calciando troppo d’interno dopo un controllo volante e un contropiede scivolando al momento del tiro, per il resto lotta come al solito. Stasera è mancato il Capitano che si fa sentire con l’arbitro fino alla beffa del cartellino giallo.

Zaccagni 6,5 – Ennesima prestazione importante dell’ex Hellas Verona che mette in costante difficoltà Di Lorenzo che ricorre sistematicamente alle cattive maniere tanto stasera godeva di una inspiegabile immunità arbitrale.

All. Sarri 6,5 – La Lazio gioca e il Napoli vince, poco da dire ad una prestazione a cui è mancato il cinismo finale contro troppe occasione ghiotte non capitalizzate. Una sconfitta che può danneggiare il morale, sicuramente fa male alla classifica.

