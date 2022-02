Tanti auguri Milinkovic: 27 candeline per il Sergente del centrocampo

SSergej Milinkovic Savic, il sergente del centrocampo della Lazio. L’uomo in più di Sarri, oggi compie 27 anni. Dal 2015 veste la maglia della Lazio, con la quale ha collezionato 218 gare segnando 45 gol che ne fanno il miglior centrocampista della storia per reti segnate. Un giocatore d’altri tempi, elegante e da sempre attaccato alla maglia. Impossibile dimenticare il suo arrivo, cosi come è impossibile dimenticare ogni prodezza, ogni gol e ogni assist del 21 serbo. Diventato un pilastro del centrocampo della Lazio, ha esordito nel match di Champions contro il Bayer Leverkusen dell’agosto del 2015. Ne ha fatta di strada da quel giorno il gigante: miglior centrocampista della stagione 2018-2019, inserito nella squadra dell’anno del 2018 della Serie A. In carriera ha vinto due volte la supercoppa Italiana, nel 2017 e nel 2019 e una volta la Coppa Italia nella stagione 2018-2019. Imprescindibile per Inzaghi, insostituibile per Sarri. Dopo un adattamento iniziale, Sergio, come lo chiamano i tifosi, si è preso il centrocampo e sta disputando fin qui una delle migliori stagioni, condita da 8 gol e 8 assist. Questa sera il match col Napoli per regalarsi un compleanno da tre punti. E allora buon compleanno Sergio.

