CdSera | Acerbi dopo quasi due mesi: la Nord fischia, ma il resto dell’Olimpico applaude

Ritorno in campo amaro per Francesco Acerbi. Il suo rientro non è bastato ad evitare la sconfitta, in più buona parte della Curva Nord non gli ha perdonato l’esultanza polemica contro il Genoa e lo ha accolto con i fischi e cori pesanti (“Te ne devi annà” è stato il più tenero). Il resto dello stadio, però, si è mobilitato per coprire i cori e gli insulti della Curva applaudendo il difensore che non vedeva il campo dal 6 gennaio.

Lo riporta il Corriere della Sera.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: