Crisi Ucraina, De Zerbi e il suo staff finalmente in salvo

La guerra in Ucraina continua e le ambasciate con le varie organizzazioni internazionali stanno lavorando per riportare in patria le persone straniere che lavorano e vivono lì. Tra queste ricordiamo Roberto De Zerbi che allena lo Shakhtar Donetsk, squadra di una delle zone maggiormente colpite dalla Russia. Come riportato dalla redazione di Sportitalia, De Zerbi e il suo staff, anche grazie all’aiuto del presidente della UEFA Ceferin, sono finalmente riusciti a lasciare l’Ucraina dopo un lungo viaggio.

Dopo un viaggio di oltre 20 ore, Roberto #dezerbi e il suo staff, composto da otto persone, hanno passato il confine ucraino e sono finalmente in salvo: decisiva anche l’organizzazione del presidente #UEFA #Ceferin che ha facilitato l’operazione#sportitalia — Sportitalia (@tvdellosport) February 28, 2022

