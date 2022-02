Il Messaggero | Ahi Lazio, una beffa che fa male

Il Napoli punisce la Lazio con un doppio tiro a giro (Insigne e Fabian Ruiz) e torna in cima alla classifica insieme al Milan. Tanta bellezza nella Lazio, ma in fin dei conti niente di concreto. Su otto gare post coppa, solo una vittoria e due pareggi. Adesso, però, non c’è nulla da rimproverare: la squadra dà tutto, non è stanca, l’approccio è giusto; solamente sbaglia troppo. Dopo ieri le speranze per la Champions sono quasi al tramonto, in più la Roma ha scavalcato i biancocelesti in classifica. Zaccagni è partito come una freccia, Immobile sembra carico, Strakosha non si fa sorprendere. Anche Felipe Anderson, è lui che chiude il primo tempo con una bella diagonale strappando gli applausi di Sarri e dell’Olimpico. La Lazio è totalmente diversa dalla gara di andata. Nel secondo tempo, però, il Napoli alza il baricentro e, complice un errore di Patric in uscita, riesce a metterla nell’angolino con Insigne. Dopodiché entra Pedro che, nonostante non sia al top della forma, con un eurogol riporta il risultato in parità. Cinque minuti dopo, ecco Fabian Ruiz che consegna la vetta agli azzurri.

Lo riporta Il Messaggero.

