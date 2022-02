Il Messaggero | Pedrito-gol, una magia all’improvviso. Il tecnico: “Meritavamo molto di più”

Nel momento del bisogno, Pedro entra e rischia di salvare la Lazio. Il suo magistrale sinistro al volo all’88’ batte Ospina e permette allo spagnolo di raggiungere i 100 gol nei top campionati europei: 58 in Liga, 29 in Premier League, 13 in Serie A. Neanche il tempo di godersi la reazione della squadra che ecco arrivare il colpo del ko. E’ stata la Lazio di Sarri a sprecare molto e il mister ha pertanto sottolineato un altro difetto della squadra: “Se prendiamo un gol abbiamo dieci minuti di sbandamento che ci fanno perdere il controllo. Va detto però che rispetto a prima ora reagiamo, ma questi momenti vanno tolti.” Nonostante ciò, il tecnico evidenzia i passi in avanti specialmente mettendo a confronto la prestazione con la gara di andata.

