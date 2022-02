La Repubblica | Non basta Pedro, Sarri beffato: “Sfortunati”

Un’altra notte di rimpianti. La Lazio domina il primo tempo con almeno quattro occasioni da gol, ma ad andare in vantaggio è il Napoli nel secondo tempo al loro primo vero tiro. Non basta l’eurogol di Pedro alla fine del match, perché alla fine dei minuti di recupero ecco che Fabian Ruiz ristabilisce il vantaggio azzurro. La Lazio, come col Porto, non riesce a trasformare in rete la mole di gioco prodotta; se non altro, stavolta Sarri può consolarsi con un’ottima prestazione. Zaccagni e Ciro sono partiti a mille, dopo venti secondi già avevano costruito una palla gol. L’esterno è in uno stato di forma strepitoso, Mancini dovrà tenerlo d’occhio per le convocazioni della Nazionale. E’ tornato anche Acerbi in campo, anche se accolto con polemica dalla Curva; dal resto dello stadio, però, solo applausi. Adesso una settimana di pausa prima del Cagliari sabato sera. Oggi Cataldi si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, si teme una lesione di primo grado. Per quel che riguarda il mercato, resta molto calda la pista Romagnoli al posto di Luiz Felipe, che non rinnoverà. Oltre al centrale rossonero, Sarri ha chiesto anche Casale. Strakosha, invece, potrebbe rinnovare per evitare di perderlo a zero.

Lo riporta La Repubblica.

