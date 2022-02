Morgan De Sanctis lascia la direzione della Roma

Dopo il recente addio di Maurizio Costanzo come advisor, la Roma perde un altro pezzo: Morgan De Sanctis, ex giallorosso e attuale dirigente. In un recente comunicato, la Roma ha ufficializzato l’addio di De Sanctis dopo aver passato “tre stagioni da giocatore, due da team manager e tre da dirigente giallorosso”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: