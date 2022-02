Paideia – Visite di controllo per Danilo Cataldi

Tramite i propri canali la Lazio ha fatto sapere che quest’oggi Danilo Cataldi è giunto in Paideia per alcuni controlli dopo la mancata convocazione di ieri a causa di un problema muscolare. Da monitorare la situazione del centrocampista, il quale era già in dubbio durante la rifinitura della gara contro il Napoli, in cui poi è andato in tribuna.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: