Coppa Italia, dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

A “1 Football Club” è intervenuto l’ex portiere biancoceleste Marco Ballotta. Queste le sue parole sulla sconfitta della Lazio contro il Napoli : “Io penso che qualcosa possa mancare alla Lazio, ha preso gol all’ultimo minuto. Sono segnali sinceramente, se prendi gol allo scadere non dico che sono casualità, ma quest’anno non è ancora la squadra che Sarri vuole vedere. E’ un anno di transizione, la società non è intervenuta sul mercato per accontentarlo nelle sue piccole richieste. Dal prossimo anno si vedrà la vera Lazio, ma è indubbio che debba lottare per un posto in Europa, altrimenti sarebbe un campionato mediocre, per me può aspirare a cose maggiori“.

Per quanto riguarda invece il progetto di Maurizio Sarri, Ballotta si esprime così: “Deve assolutamente continuare, altrimenti non avrebbe senso. Non è facile cambiare allenatore ed avere risultati immediati, la società non gli ha preso alcuni giocatori che gli aveva richiesto senza spendere l’ira di Dio. Poteva accontentarlo, non è stato così, ora la società non dico che si è messa dalla parte del torto ma bisognava andare avanti insieme. Il progetto con Sarri non può essere immediato, richiede qualche anno. Come primo anno devi valutare tutta la stagione ed i giocatori, poi con il calciomercato di fine anno si andrà a colpire dove Sarri richiederà. Penso sia normale, è indubbio che conterà molto come finirà il campionato“.

