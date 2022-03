Giudice Sportivo, multa salata per la Lazio per insulti di matrice territoriale

Nella prossima giornata di campionato, la Lazio di Sarri farà visita al Cagliari di Mazzarri. La squadra sarda da inizio 2022 ha numeri quasi da record e la cura Mazzarri sembra aver funzionato. Ecco perché Immobile e compagni dovranno scendere in campo con la mentalità giusta. Quella che poteva essere una spinta in più, sarebbe arrivata dai tifosi laziali. Al momento però la vendita dei tagliandi è stata sospesa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero e considerata la Determinazione n°7 del 23 febbraio 2022 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è momentaneamente sospesa per i rischi connessi alla gara. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

