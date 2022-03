Milinkovic è carico: il messaggio motivazionale sui social

Sergej Milinkovic Savic è sicuramente l’uomo in più di Maurizio Sarri. Da quando è arrivato l’ex tecnico della Juventus, il 21 biancoceleste è diventato ancor di più insostituibile. Finora 8 gol e 8 assist e prestazioni di massimo spessore. Sempre molto diretto, Sergio, come lo chiamano tifosi e compagni, anche sui social esprime il suo dispiacere per la sconfitta di Domenica contro il Napoli. Ma allo stesso tempo si dice pronto a dare tutto per la maglia. Ecco il post intero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

