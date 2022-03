CdS | Lazio, Europa da blindare: ora è l’obiettivo minimo

Una stagione di costruzione quella della Lazio che in estate ha cambiato tecnico dopo 5 anni. Con mister Sarri è partita la nuova squadra che si poteva immaginare avrebbe affrontato una stagione di transizione. Come evidenzia il Corriere dello Sport, dopo essere usciti con il Milan in Coppa Italia e con il Porto in Europa League, i biancocelesti hanno il campionato per lasciare un segno in quest’annata: ora l’obiettivo minimo è l’Europa. Lotito non l’ha centrata solo due volte nelle ultime 11 stagioni e il settimo posto non la garantisce. Juventus ed Atalanta rimangono lontane, c’è al momento la variabile Fiorentina da tenere in considerazione ed il derby del 20 marzo che può decidere.

