FORMELLO | Doppia seduta in vista del Cagliari, continua la gestione di Strakosha e Pedro

Archiviata la sconfitta in campionato con il Napoli, la Lazio riprende gli allenamenti in vista della prossima sfida con il Cagliari, in programma sabato alle 20:45. I biancocelesti si sono ritrovati oggi in campo presso il Centro Sportivo di Formello per il consueto allenamento pomeridiano.

La squadra ha dapprima svolto una lunga sessione di mobilità articolare, per poi proseguire con dei circuiti e del possesso palla. Infine, partitella a campo ridotto.

Tutti presenti alla seduta, tranne Cataldi, Lazzari, Radu, Strakosha e Pedro. I primi due sono ancora out per infortunio, gli altri sono stati assenti per motivi di gestione fisica.

