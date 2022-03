Immobile giura amore eterno alla Lazio, l’agente: “Resterà fino al termine della sua carriera”

Ormai libera dalle prove infrasettimanali, la Lazio si prepara al meglio per ripartire in campionato dopo la sconfitta con il Napoli. Doppia seduta oggi per gli uomini di Sarri, assenti gli infortunati Cataldi e Lazzari e ancora Strakosha e Pedro per semplice gestione fisica. Torna invece Radu, che partecipa attivamente all’allenamento.

