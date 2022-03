Krasnodar, occasione Botheim: potrebbe arrivare da svincolato

Continuano le ripercussioni che la guerra tra Russia e Ucraina sta portando al mondo del calcio. Secondo la stampa di Mosca, la squadra russa del Krasnodar, spesso partecipe alle competizioni europee, sarebbe alle prese con numerosi addii sia da parte dello staff tecnico sia da parte della rosa dei giocatori. Tra i nomi che il club russo dovrebbe svincolare a breve spicca quello di Botheim, attaccante norvegese classe 2000 entrato nei radar del calcio nostrano per la sua fantastica prestazione contro la Roma in Conference League quando giocava ancora nel Bodo Glimt. Proprio questa vetrina avrebbe portato la Lazio ad interessarsi al calciatore, che però nella finestra di gennaio scelse il Krasnodar, squadra in cui militerà ancora per poche ore. Non è dato a sapere se la Lazio offrirà nuovamente una opportunità al giovane talento norvegese, ma un giocatore di prospettiva con presenze anche in ambito europeo potrebbe fare comodo se preso da svincolato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: