La Repubblica | La Lazio pensa a Sirigu in caso di addio di Reina

Rimane ancora un rebus il futuro tra i pali della Lazio. Entrambi gli estremi difensore biancocelesti sono in scadenza, e c’è ancora indecisione sul rinnovo si di Strakosha che di Reina. Secondo quanto riportato da La Repubblica, se lo spagnolo decidesse di dare addio al calcio al termine della stagione, ponendo fine alla sua avventura nella Capitale, la Lazio potrebbe virare su Salvatore Sirigu. Anche il portiere in forza al Genoa ha un contratto in scadenza a giugno 2022, ma con opzione di rinnovo per un altro anno. Tuttavia, la Società biancoceeste starebbe pensando a lui, in caso di addio di Reina, visti i prezzi contenuti di cartellino e ingaggio.

