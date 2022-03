Mercato, Lazio a caccia di un difensore per Sarri: interessa Zubeldia della Real Sociedad

Incredibile beffa nel recupero per la Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa Italia di stasera contro la Juventus. I Viola, dopo una buona prestazione nei 90 minuti, si sono visti sfuggire il pareggio proprio all’ultimo minuto, quando un cross di Cuadrado deviato in porta da Venuti ha sancito l’1 a 0 finale per i bianconeri. Tra 18 giorni andrà in scena il ritorno allo Stadium in una partita che è tuttora aperta visto lo scarso vantaggio della squadra di Allegri.

