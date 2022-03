Tre anni fa la vittoria al derby per 3-0: il ricordo della società – VIDEO

Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, La Liga Santander ha reso noti i nomi dei calciatori del campionato spagnolo, che si contendono il premio di miglior giocatore del mese di febbraio. Tra i nomi delle varie squadre, spunta quello di un ex Lazio: si tratta di Vedat Muriqi, ex attaccante biancoceleste passato nella sessione di mercato invernale al Real Mallorca. Dopo due stagioni da incubo a Roma, il kososvaro sembra essere partito con il piede giusto nella sua nuova avventura spagnola. Due gol e un assist per lui finora, che gli permettono di rientrare tra i migliori nella Liga del mese passato. Ora sta ai tifosi scegliere sui social de sarà lui o no l’MVP di febbraio.

Questo il post de La Liga:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LaLiga (@laliga)

