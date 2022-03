13 anni fa la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: il ricordo della Lazio

La Lazio, tramite i propri canali social, ha ricordato la vittoria per 2-1 all’Olimpico nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus. Un importante passo in avanti per l’accesso alla finale vinta poi ai calci di rigore contro la Sampdoria. Lo stesso risultato, infatti, arriverà anche a Torino in casa della Juve. Nella sfida dell’Olimpico, andata in scena esattamente 13 anni fa, segnarono Pandev e Rocchi.

