ANSA | La Lega Serie A prende tempo: slitta la nomina del nuovo Presidente

Slitta ancora la decisione della Lega Serie A per l’elezione del nuovo Presidente. Dopo le dimissioni di Dal Pino, si sono svolte tre assemblee elettive, che non hanno prodotto alcun risultato. Secondo quanti riportato dall’ANSA, l’ultima che si è svolta quest’oggi non ha avuto alcun esito risolutivo, tanto che la decisione dei club è stata quella di rinviare l’elezione alla prossima settimana.

