CdS | Zaccagni è blindato, Juventus avvertita

I bianconeri pensano anche al gioiello della Lazio, ma sarà uno degli uomini principali del nuovo progetto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Zaccagni è esploso proprio con Sarri: il giocatore biancoceleste ha strappato la chiamata a Mancini, attirando l’interesse del club di Agnelli, sempre attento ai talenti italiani.

L’ex Verona verrà riscattato dalla Lazio a fine stagione, il prestito concesso prevede l’obbligo dietro un pagamento di 7 milioni di euro. La stagione di quest’anno si sta rivelando un momento record per Zaccagni: l’attaccante biancoceleste ha preso parte a 11 gol (6 reti e 5 assist), ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A e ha già segnato un gol contro il Cagliari – prossima squadra che affronterà la Lazio in campionato – lo scorso 6 dicembre 2020. Finora, è il giocatore biancoceleste che ha subito più falli (45) in questa stagione. Fortemente voluto da Sarri in estate, dopo il tentativo per Kostic dell’Eintracht, è diventato nel corso di questi mesi il migliore per distacco, tenendo a galla la Lazio quando Ciro è rimasto fuori.

