Da Chinaglia a Caicedo, passando per il centesimo di Rocchi: quanti gol speciali al Sant’Elia! – VIDEO

Cagliari-Lazio non è mai stata una sfida banale. Nel corso degli anni sono diversi i ricordi legati a questo incontro, specialmente inerenti a gol che hanno fatto la storia biancoceleste.

I GOL SIMBOLICI

Partiamo dai gol simbolici. Andando in ordine cronologico, possiamo ricordare il gol di Siviglia nella stagione 2004/2005, prima stagione dell’era Lotito e in cui si è rischiata seriamente la Serie B. Cagliari-Lazio finì 1-1 grazie al gol del difensore arrivato in extremis, a dimostrazione che i biancocelesti ce la misero tutta per riprendersi dall’avvio shock del campionato (video).

Cagliari-Lazio è ricordata anche per il primo gol in biancoceleste di Mauro Zarate, che si presentò ai tifosi siglando una doppietta al suo esordio in Serie A (video). Maurito poi si lasciò male con la società, ma è rimasto nel cuore dei tifosi in particolare per la stagione 2008/2009.

Al Sant’Elia è arrivato anche il 100esimo gol di Rocchi con la maglia della Lazio. Era la stagione 2011/2012 e quella rete valse il 3-0 sui rossoblù. (video)

Più recentemente, come dimenticare il gol di Caicedo in pieno recupero. Era dicembre 2019 e in quel momento non potevamo saperlo, ma quella rete (insieme a quella di Luis Alberto pochi minuti prima) avrebbe sancito l’inizio di una rimonta storica culminata con la vetta della classifica, anche se per poche ore, il 29 febbraio 2020, prima dello stop del campionato. (video)

LE PRODEZZE

Sempre in Sardegna abbiamo assistito a dei gol che sono delle vere prodezze. In particolare, ne ricordiamo due. Il primo è la punizione di Parolo allo scadere (video): siamo alla stagione 2014/2015, la stagione d’oro di Pioli. Quella sfida finì 1-3 per la Lazio.

L’altro gol assolutamente da ricordare è il tacco di Ciro Immobile nella stagione 2017/2018. Un gol meraviglioso che ha evitato la sconfitta, a fine recupero anche in questo caso, portando il risultato sul 2-2. (video)

GLI ATTACCANTI STORICI

Abbiamo già parlato di Immobile e Rocchi, ma non sono gli unici attaccanti storici della Lazio che hanno lasciato il segno al Sant’Elia. Già Chinaglia nel 1973 regalò la vittoria alla squadra per 1-0 (video), Giordano nel 1980 con un gol pazzesco siglò il pareggio sull’1-1 (video), Signori nella stagione 95-96 portò la Lazio ai 3 punti chiudendo il risultato su 0-1 (video) e infine Klose siglò il primo dei tre gol nella già citata stagione 2014/2015. Si può dire, quindi, che i più grandi attaccanti della storia biancoceleste hanno denominatore comune: il gol a Cagliari.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: