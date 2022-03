FORMELLO – Si rivede in campo Strakosha: dubbi al centro della difesa e sugli esterni offensivi

Dopo la doppia seduta di ieri, la Lazio è tornata ad allenarsi nel pomeriggio in vista della trasferta di Cagliari di sabato sera. Era dalla preparazione di Fiorentina-Lazio che i biancocelesti non avevano una settimana circa per preparare una sfida, nella speranza che questo nuovo scenario possa riportare benzina nel motore biancoceleste. La seduta è iniziata alle 15:00, con Lazzari e Cataldi che sono gli unici assenti: dopo l’assenza di ieri, si è rivisto in campo anche Strakosha. L’allenamento è iniziato con mezz’ora di analisi video, alla quale è seguito l’inizio del riscaldamento con il torello, al quale non ha preso parte Strakosha, da subito a lavoro con Grigioni e Nenci. A seguito del torello c’è stata l’attivazione atletica senza portieri, e successivamente è stato il momento delle prove tattiche: una squadra schierata con il 4-3-3, mentre l’altra con il 3-5-2. A due giorni dalla sfida di Cagliari, i maggiori dubbi per mister Sarri riguardano i centrali, dove ci sono Patric, Luiz Felipe e Acerbi per due maglie, mentre in avanti due posti per Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro.

