Hernanes: “Il giorno in cui lasciai la Lazio piansi negli spogliatoi. Esultanza? Non la rifarei, ho rovinato il rapporto con i tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore di Lazio e Inter Hernanes ha parlato del momento del suo addio alla società biancoceleste, facendo riferimento poi all’episodio della sua esultanza in nerazzurro, al gol segnato da ex contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“Fu un momento emozionante, particolare, quel giorno lì avevo salutato ragazzi e lo staff. Avevo già pianto con loro negli spogliatoi. Uscendo dal centro sportivo, un ragazzo mi ha detto di non andarmene. Esultanza contro la Lazio? Ho sbagliato, non lo rifarei perché avevo un rapporto magnifico con i tifosi e l’ho rovinato un po’. Mi è dispiaciuto, ero giovane e non ho riflettuto bene”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: