Cagliari-Lazio, doppio ex in panchina

Il match tra Cagliari e Lazio – in programma sabato 5 marzo alle 20:45 – segnerà una sfida importante per entrambe le squadre. Il Cagliari, vincendo, potrebbe allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione; la Lazio, dal canto suo, vorrebbe confermare la fame di qualificazioni e fare pressione a Roma ed Atalanta. Entrambe le squadre, quindi, sembrano motivate a dare il meglio di sé in un match che si prospetta tutt’altro che banale, visti i protagonisti. E parlando di protagonisti, non possiamo dimenticare Keita – principale ex della partita – che non si è risparmiato nella sfida d’andata, assicurando alla sua squadra un buon pareggio.

Nato ad Arbúcies, in Senegal, l’8 marzo 1995, Keita Baldé Diao gioca come attaccante o ala da 22 anni.

Il suo percorso da calciatore è iniziato nel 2000 quando è entrato a far parte della sezione giovanile del Damm ed è, poi, continuato al Barcellona e alla Lazio. Gli anni in biancoceleste lasciano soddisfatto tanto lui, quanto la dirigenza. È proprio questo che lo spinge a restare fino al 2017. Dopo questa parentesi, trova poca continuità. Nella stagione 2017/18 si trasferisce al Monaco, poi va in prestito all’Inter e, nel 2019 ritorna a Monaco. L’anno scorso è tornato in Italia con la Sampdoria. Attualmente è un giocatore del Cagliari.

La sua esperienza biancoceleste è durata ben 7 anni, due dei quali passati nel settore giovanile. Nel giugno 2013 è diventato Campione d’Italia Primavera. È questo uno dei motivi per cui viene promosso in prima squadra dove ha collezionato 26 gol in 110 partite con la maglia numero 14. Mette a segno il suo primo assist internazionale contro l’Hernanes e il primo gol in biancoceleste contro il Parma. Nel 2014 diventa il calciatore più giovane ad aver mai partecipato al derby di Roma. Il suo primo ed unico trofeo in biancoceleste è arrivato nel 2017 – seppur da non convocato – quando la Lazio vinse per 2-3 contro la Juventus. Si trattava della finale di Supercoppa italiana.

Dopo alcune stagioni incerte, passate tra il Monaco, l’Inter e la Sampdoria, Keita ha scelto di rimanere in Italia vestendo la maglia del Cagliari con un contratto triennale. La sua prima rete in rossoblù è arrivata il 19 settembrescorso proprio contro la sua ex squadra storica. A distanza di poche settimane ha segnato la sua 40esima rete in Serie A durante il match con il Venezia. Attualmente, Keita conta tre reti in 16 presenze con la maglia numero 9 del Cagliari.

