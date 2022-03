Crisi Ucraina, i calciatori stranieri nel paese saranno svincolati

Tra meno di 24 ore la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari all’Unipol Domus per una sfida sicuramente delicata visto il periodo che stanno vivendo le due squadre: i biancocelesti cercano il riscatto dopo le belle prove che non hanno portato punti utili per l’Europa, mentre i sardi provano a risalire la classifica per allontanarsi dalla zona salvezza. In vista del match la società laziale ha postato, sui social ufficiali del club, il ricordo di un incontro del 2008: era il 31 agosto ed i biancocelesti hanno espugnato il Sant’Elia vincendo 1-4, con la doppietta di Zarate (in gol al 62′ su rigore e al 71′), la rete di Foggia (75′) e quella di Pandev (84′) in risposta alla marcatura iniziale di Larrivey (31′).

