Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Ci si avvicina sempre di più al match tra Cagliari e Lazio, in programma questa sera in Sardegna. La società biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto ricordare la storica rimonta della Lazio, proprio in casa dei rossoblù, nella stagione 2019/2020. Il video pubblicato, riprende le due reti biancocelesti che hanno rimontato il vantaggio del Cagliari firmato Simeone: prima Luis Alberto, al 93esimo, ha riportato il match sul risultato di parità, poi Felipe Caicedo, al 98esimo, ha fatto esplodere il settore ospiti biancoceleste, portando a casa tre punti pesantissimi per i biancocelesti.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CauD5_nvKCd/

