Luiz Felipe fa 100 presenze in A

Il match di stasera contro il Cagliari sarà sicuramente affiatato visti i precedenti e i tre punti in ballo. Quello di stasera, però, sarà un match speciale per un giocatore in particolare: Luiz Felipe. Il brasiliano, infatti, arriverà alla 100esima presenza in Serie A con la maglia biancoceleste. Dato molto importante per il difensore, soprattutto visto il recente allontanamento registrato con la società.

