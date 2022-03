Anche Ciro Immobile ricorda Pino Wilson – FOTO

Una partita dominata in lungo e largo quella della Lazio di questa sera. Tris in Sardegna e rilancio in chiave europea. Prima Ciro Immobile su rigore, poi il raddoppio di Luis Alberto e il tris di Felipe Anderson regalano tre punti a Sarri. Ecco le esultanze dei giocatori biancocelesti sui social.

Il primo a postare è il portiere biancoceleste Strakosha.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

Anche Leiva ha mostrato la sua felicità per la vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

Luis Alberto autore del secondo gol mostra tutta la sua felicità con un post in cui scherza anche con Ciro Immobile complimentandosi con il bomber per il record raggiunto. “Fra poco ti raggiungo, bomber. Complimenti per il tuo traguardo“, il messaggio dello spagnolo, al quale Immobile ha risposto così: “Grande campione tutto questo grazie a voi. Sempre insieme“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Anche il sergente Milinkovic ha mostrato tutta la sua felicità, ecco il suo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Il Baby Luka Romero tramite il profilo uffciale ha condiviso un post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Romero (@lukaromero10)

Poi è stato il turno di Luiz Felipe, che ha festeggiato le 100 presenze in Serie A

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

