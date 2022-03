Il saluto della Lazio a Pino Wilson: “Capitano” – VIDEO

Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito web, la Lazio ha reso note quelle che saranno le iniziative volte a ricordare Pino Wilson. Lo storico capitano biancoceleste, si è spento nella giornata di oggi, sconvolgendo di fatto tutto il mondo Lazio e non solo. Il club biancoceleste, fa sapere che nella prossima sfida di Serie A contro il Venezia, verrà osservato un minuti di silenzio per ricordare il capitano, con i giocatori che scenderanno in campo con il lutto al braccio. Su richiesta de Presidente Lotito inoltre, è stata avviata la procedura assieme al Comune di Roma per intitolare un Parco della Capitale in nome di Pino Wilson.

Di seguito il comunicato della Società:

“La S. S. Lazio e il Presidente Lotito ricordano Pino Wilson.

Delegazioni della società, dei calciatori e delle calciatrici presenti alla camera ardente e ai funerali.

Su iniziativa della Lazio sorgerà a Roma un Parco dedicato al Capitano. Si aprirà domattina alle ore 10, fino alle ore 18, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio la Camera ardente del Capitano della Lazio Campione d’Italia del Campionato 1973-74, Pino Wilson.

È un gesto fortemente voluto dal Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito che ha trovato immediata condivisione nei vertici dell’Amministrazione capitolina.

Alla camera ardente, così come ai funerali, che si terranno la

mattina seguente presso la parrocchia di Cristo Re, parteciperanno i rappresentanti della prima squadra maschile e femminile, nonché delle squadre giovanili, oltre alla delegazione della Società.

Oggi, in occasione della partita Lazio Women – Sassuolo, le calciatrici biancocelesti sono scese in campo con il lutto al braccio e hanno osservato un minuto di silenzio. La stesso avverrà in occasione della prossima gara di serie A maschile, Lazio-Venezia.

Su iniziativa del Presidente Claudio Lotito e raccogliendo la sensibilità del Comune di Roma, inoltre, si è avviata la procedura per intitolare all’indimenticato Capitano, un Parco della Capitale.”