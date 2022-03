La Serie A tesse le lodi di Pipe: “Felipe Anderson che fa cose da Felipe Anderson” – VIDEO

“Da Uomo a Uomo. Da Capitano a Capitano. Un Onore averti conosciuto. In te ho trovato una persona Umile piena di valori. Riposa in Pace Pino.” ha scritto l’ex capitano della Lazio Beppe Signori per ricordare un altro capitano biancoceleste: Pino Wilson. Venuto a mancare nella notte, non stanno mancando messaggi di cordoglio e ricordi da parte del mondo Lazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Signori (@beppesignoriofficial)

