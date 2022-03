Roberto Gualtieri ricorda il capitano Wilson: il tweet del sindaco di Roma

E’ una giornata difficile per tutto il popolo biancoceleste e per tutti gli amanti del calcio. Oggi infatti se ne è andato il capitano del primo scudetto della Lazio, Pino Wilson. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, c’è anche quello del primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri. Tramite Twitter il sindaco di Roma ha ricordato Wilson. Ecco il suo post.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di #PinoWilson, storico capitano della Lazio di Maestrelli che vinse il suo primo scudetto. Alla famiglia, alla @OfficialSSLazio e ai suoi tifosi la più sentita vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione di Roma Capitale. pic.twitter.com/vYlAvNyRgc — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) March 6, 2022

