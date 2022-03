La richiesta della Lazio alla FIGC

Nel giorno in cui gli amici e i tifosi si stringono attorno alla famiglia per omaggiare Pino Wilson, la S.S. Lazio fa una richiesta particolare alla FIGC.

Secondo quando riportato da Mauro Simoncelli, infatti, la società capitolina avrebbe richiesto l’autorizzazione per far indossare a Ciro Immobile – in occasione del posticipo di lunedì con il Venezia – la fascia da capitano rossa, proprio in memoria di Pino Wilson.

