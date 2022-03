Pino Wilson, il ricordo della Lazio. Manzini: “Un predestinato nato per essere leader”. Tare: “Siamo venuti a fare gli onori alla storia biancoceleste” | FOTO

Alla camera ardente per dare un saluto a Pino Wilson, è presente anche una delegazione della Lazio. Oltre al d.s. Igli Tare e Stefano De Martino, era presente anche Maurizio Manzini, storico team manager biancoceleste. Proprio lui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per ricordare il grande Capitano del primo Scudetto della Lazio: “Pino Wilson era un predestinato, nato per essere leader. E lui lo era veramente, senza imposizioni. Aveva una personalità da punto di riferimento, perché quello che ti diceva in effetti rappresentava il pensiero del gruppo, ed ogni singolo componente della squadra si rivolgeva a lui, per un consiglio o un parere, e lui non si è mai negato a nessuno per questo. Era un uomo molto generoso, se c’era bisogno di una mano, lui era il primo a darla.

Pino lascia un ricordo che non si spegnerà mai, ricordo di un esempio. Si dice che quando qualcuno se ne va se ne parla bene per forza e, in questo caso, per forza se ne deve parlare bene. Per quello che ha fatto, ma anche per quello che ci ha insegnato. Non per niente era uno dei grandi prediletti di Tommaso, tanti che se ne sono andati ed ora lui ha raggiunto. Posso solo sperare che ora, mentre noi parliamo, lui stia architettando, come faceva spesso, insieme a Luciano e Mario, qualche scherzo ai danni di qualcun altro”.

Poi, come riporta Italpress.com, anche il d.s. biancoceleste Igli Tare, ha voluto ricordare Pino Wilson: “Oggi siamo venuti a fare gli onori alla storia della Lazio. Stamattina è stato molto difficile salutare un pezzo grosso della storia di questo club, il capitano del primo scudetto della Lazio. Pezzo importante della nostra storia. Stiamo vicino alla famiglia, condoglianze da parte di tutta la nostra società. Grande onore a un uomo che è sempre stato presente con amore e rispetto”.

