Pino Wilson, il ricordo di Juan Sebastián Verón | FOTO

Questa mattina, alla camera ardente in Campidoglio, sono tante le persone che vogliono saluta Pino Wilson, storico Capitano della Lazio. Tra i presenti non poteva mancare il suo grande amico e compagno Giancarlo Oddi. Queste le sue parole, rilasciate alla redazione di LazioPress.it: “Mi è venuto a mancare un amico fraterno, in un giorno ci siamo persi. Mi ha colpito troppo. Non c’è stato avvertimento, nulla, è stata una cosa molto brutta. Speriamo che stia meglio dall’altra parte”.

