Il weekend dei calciatori della Lazio in prestito. Ok Escalante e Vavro: il Mallorca perde ancora. E Durmisi…

I calciatori biancocelesti ceduti in prestito dalla Lazio continuano a trovare spazio in giro per l’Europa: continuità per Escalante e Vavro, delusione per Muriqi, ed episodi curiosi in Olanda, soprattutto per quel che riguarda Riza Durmisi. Andiamo a vedere come è andata.

In Liga sia Escalante che Muriqi hanno trovato spazio dal primo minuto, tuttavia con risultati differenti: il centrocampista argentino è stato protagonista con il suo Alaves, che è riuscito a strappare uno 0-0 al Siviglia secondo della classe. Quarta sconfitta consecutiva invece per Vedat Muriqi, nella sfida tra Celta Vigo e Mallorca: la gara è terminata 4-3, con l’attaccante del Kosovo che non è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori. La classifica attuale vede l’Alaves penultimo a tre punti dalla quota salvezza, e il Mallorca al sedicesimo posto, con due lunghezze di vantaggio sul Cadice terzultimo.

In Liga 2 invece neanche un minuto per Jony, nella sfida tra Real Sociedad B e Gijon, terminata 2-1 in favore dei padroni di casa: i rojiblancos restano comunque con sei punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.

Continua il grande momento di forma del Copenaghen di Denis Vavro, ancora titolare dal primo minuto: secco 3-0 al Randers venerdì sera, e primo posto in classifica con tre lunghezze di vantaggio sul Midtjylland secondo. Da registrare solo un cartellino giallo nel primo tempo ricevuto dal difensore slovacco.

In Olanda invece ottimo weekend per Anderson, e quanto meno particolare invece per Durmisi. Partenza da titolare e 73 minuti in campo per Djavan Anderson, schierato esterno destro nel 3-5-2 dei suoi, nella vittoria del suo Zwolle per 0-1 sul campo del Sittard. Discorso diverso invece per Riza Durmisi: si stava disputando Vitesse–Sparta Rotterdam, in cui il danese è stato in campo per tutti i 90′ minuti della gara. Il risultato era fermo sullo 0-1 in favore di Durmisi e i suoi, ma la gara è stata interrotta al 91′, quando un tifoso del Vitesse ha lanciato un bicchiere di birra sul terreno di gioco, colpendo in pieno il portiere dello Sparta Rotterdam Okoye. La gara è stata inizialmente sospesa, e poi mai più ripresa. Grazie al successo contro il Sittard, lo Zwolle è balzato alla terzultimo posto, e vede a soli due punti la zona salvezza: diverso il discorso per lo Sparta Rotterdam, ultimo in classifica in attesa del referto della gara interrotta.

Arriviamo infine alla Serie B. Iniziamo dalla gara tra Ascoli e Frosinone, dove Maistro è stato in campo per 64 minuti, mentre Cicerelli è entrato dal 77′: uno a uno il risultato finale, con le due squadre che al momento occupano gli ultimi due slot disponibili per i playoff. E’ tornato in campo Adekanye, che ha trovato spazio dal 63′ nella sfida tra Crotone e Alessandria: 0-0 il risultato finale. Ancora panchina invece per Casasola, per la seconda gara consecutiva, stavolta nella sfida tra la sua Cremonese e il Brescia: padroni di casa al momento secondi in classifica.

