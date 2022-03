Calciomercato, per la porta si valuta Silvestri dell’Udinese

Il rebus portiere non sembra risolversi, anzi. Il contratto di Reina si rinnoverà in automatico in caso di qualificazione europea, in caso contrario andrà via; Strakosha, dal canto suo, sembrerebbe aver aperto al rinnovo ma a determinate condizioni: adeguamento dell’ingaggio, bonus e titolarità nelle prossime stagioni. Qualora non si trovasse un accordo con l’albanese, la Lazio dovrà ricominciare da zero con il ruolo del portiere, motivo per cui sono tanti i nomi a circolare in questi giorni. Come riporta tuttomercatoweb, un altro nome interessante potrebbe essere Marco Silvestri dell’Udinese: il valore del cartellino del 31enne si aggira sui 4 milioni e l’ingaggio è in linea con i parametri biancocelesti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: