Lorenzo Silvagni: “Del passato non parlo, non ho rimpianti, Wilson sarà una mancanza importante”

Lorenzo Silvagni ex centrocampista della Lazio primavera scudettata di Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gazzetta regionale. Ha parlato anche del periodo che ha vissuto alla Lazio, esprimendo poi delle parole per Pino Wilson.

“Del passato non ho rimpianti, non fanno parte di me. Le cose forse sarebbero potute andare in modo diverso ma poi entrano in gioco diverse situazioni. Adesso penso a fare bene con l’Ariccia e per me stesso. Concludo con un pensiero per il capitano della Lazio, Pino Wilson, che come sappiamo è venuto a mancare. L’ho conosciuto personalmente ed era una grande persona. Per me è stato un fulmine a ciel sereno e come tutti i tifosi laziali sono dispiaciuto. Sarà una mancanza importante”.

